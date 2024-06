Več mrtvih in ranjenih v novih izraelskih napadih v Palestini

Gaza, 10. junija - Izrael je danes nadaljeval vojaške operacije v Palestini. Medtem ko ZDA v Varnostnem svetu ZN iščejo podporo za predlog o premirju v Gazi, so izraelske sile v enklavi in na zasedenem Zahodnem bregu ubile in ranile več ljudi, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.