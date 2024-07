V prvi zdravstveni evakuaciji Palestincev pod okriljem EU otroke iz Egipta prepeljali v Španijo

Bruselj, 24. julija - Iz Egipta so danes v Španijo v okviru prve zdravstvene evakuacije Palestincev, ki jo je usklajevala EU, prepeljali 16 palestinskih otrok in njihovih družinskih članov. Evropski komisar Janez Lenarčič je poudaril, da so zdravstvene evakuacije ključne v času, ko so bolnišnice v Gazi preobremenjene, dostop do zdravstvenega varstva pa je močno oviran.