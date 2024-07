Norveška namerava sprejeti 20 pacientov iz Gaze

Oslo, 25. julija - Norveška bo predvidoma še letos sprejela do 20 pacientov z območja Gaze in njihove družinske člane. V okviru zdravstvene evakuacije bodo sprejeti predvsem mladostniki in ženske, je pojasnil norveški urad za priseljevanje. Vlada v Oslu sicer namerava skupno sprejeti do sto pacientov iz Gaze, poroča nemška tiskovna agencija dpa.