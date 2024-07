Netanjahu namerava z Bidnom sodelovati do konca njegovega mandata

Washington, 25. julija - Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je med današnjim obiskom Bele hiše ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu zahvalil za 50 let javne službe in 50 let podpore državi Izrael ter zagotovil, da bosta sodelovala do konca Bidnovega mandata januarja 2025, poročajo dopisniki iz Bele hiše.