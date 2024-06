VS ZN morda že danes o ameriškem predlogu premirja v Gazi

New York, 10. junija - ZDA so v nedeljo pozvale Varnostni svet ZN k podpori osnutka resolucije o prekinitvi ognja in izmenjavi ujetnikov med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Diplomatski viri predvidevajo, da bi o resoluciji lahko odločali že danes, toda glasovanja še ni potrdila predsedujoča Južna Koreja. Podporo osnutku pa naj bi že izrazil Izrael.