V SD poudarili nasprotovanje hkratni izvedbi evropskih volitev in referendumov

Ljubljana, 9. junija - Podpredsednika SD Luka Goršek in Andreja Katič sta po prvih delnih neuradnih izidih referendumov za medije dejala, da v SD niso zagovarjali hkratne izvedbe evropskih volitev in referendumov. Goršek meni, da bi morala koalicija čim prej pripraviti zakonsko podlago za uvedbo preferenčnega glasu in uporabo konoplje v medicinske namene.