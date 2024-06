Zdravniki zahtevajo vzpostavitev integritete zdravstvenega sistema

Ljubljana, 9. junija - Erozija zaupanja med vlado in zdravništvom se ne sme nadaljevati, je v današnjem javnem pismu zapisalo 1030 zdravnikov. Zavzeli so se za takojšnje ukrepanje, in sicer izboljšanje delovnih pogojev in zagotovitev ustreznega plačila. "Ponovna vzpostavitev integritete našega zdravstvenega sistema je ultimat, ki ga dajemo vladi," so navedli.