Fides: Stališče ustavnega sodišča ni jasno in nesporno

Ljubljana, 22. maja - V zdravniškem sindikatu Fides so zaskrbljeni nad odločitvijo ustavnega sodišča, ki je zavrglo njihovo pobudo za oceno ustavnosti odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke. Menijo, da stališče ustavnega sodišča ni jasno in nesporno. Kmalu bodo sprožili tudi postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti novele zakona o zdravniški službi.