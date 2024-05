Sindikat državnih organov in Fides kritična do odziva vlade na stavko

Ljubljana, 30. maja - Predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije in zdravniškega sindikata Fides so se sestali v sredo in si izkazali medsebojno podporo v svojih stavkovnih aktivnostih. V obeh sindikatih so prepričani, da so bila dosedanja pogajanja z vlado zaznamovana z zavajanjem, zakonskimi omejitvami stavke in neresnimi pristopi s strani vlade.