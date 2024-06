Pregled - šport, 6. 6. (četrtek)

Ljubljana, 6. junija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 6. junija.

ALBERTVILLE - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je bil v peti etapi kriterija po Dofineji na mokrem cestišču udeležen v množičnem padcu okoli 21 km pred ciljem. Ob njem se je na tleh znašlo še ogromno drugih kolesarjev, med njimi tudi vodilni v skupnem seštevku Belgijec Remco Evenepoel. Dirko so ustavili.

BLED - Slovensko veslanje se po 12 sušnih letih vrača na olimpijske igre. Na veslaški zvezi Slovenije so potrdili, da bo v Parizu poleti v enojcu nastopil Isak Ivan Žvegelj.

LJUBLJANA - Nogometni klub Olimpija je danes potrdil prihod trenerja Victorja Sancheza del Ama. Kot so zapisali na spletni strani, je nekdanji član madridskega Reala z zeleno-belimi sklenil enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja.

PARIZ - V finalu odprtega teniškega prvenstva Francije bosta igrali prva igralka sveta Poljakinja Iga Swiatek in Italijanka Jasmine Paolini. Swiatek je bila v polfinalu boljša od Američanke Coco Gauff s 6:2 in 6:4, Paolini pa je premagala Rusinjo Miro Andrejevo s 6:3 in 6:1.