Pregled - svet, 6. 6. (četrtek)

CAEN - Številni svetovni voditelji in visoki gostje na severu Francije obeležujejo 80. obletnico dneva D, začetka izkrcanja zaveznikov v Normandiji in preobrata v drugi svetovni vojni. Poklonili so se vojakom, ki so sodelovali v boju proti nacizmu in opozorili, da žrtev tega dne ne smemo pozabiti. Izpostavili so tudi pomen boja za demokracijo. Ameriški predsednik Joe Biden in francoski predsednik Emmanuel Macron pa sta ob tem izpostavila pomen nadaljnje podpore Ukrajini. Med drugim so se slovesnosti udeležili še britanski premier Rishi Sunak, kanadski premier Justin Trudeau in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je na osrednji slovesnosti požel stoječe ovacije.

HAAG - Z odprtjem volišč na Nizozemskem so se v Evropski uniji začele štiridnevne volitve v Evropski parlament, na katerih se glede obeta vzpon skrajno desnih strank. Nizozemski volivci bodo izvolili 31 poslancev, glede na javnomnenjske ankete pa bi najmočnejša nizozemska stranka v Evropskem parlamentu prvič lahko postala skrajno desna Stranka za svobodo (PVV) Geerta Wildersa.

GAZA - V izraelskem napadu na šolo Združenih narodov v begunskem taborišču Nuseirat, v kateri je nastanjenih več deset razseljenih Palestincev, je bilo po navedbah lokalnih prebivalcev in Hamasa ubitih najmanj 37 ljudi. Izrael je sporočil, da je ciljal prostore palestinskega islamističnega gibanja, ki da se nahajajo v šolskem poslopju. Pri tem naj bi ubili več pripadnikov Hamasa. Vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini je v odzivu na napad poudaril, da je Izrael šolo raketiral brez predhodnega opozorila, čeprav so izraelsko vojsko obvestili o koordinatah vseh svojih prostorov. Generani sekretar ZN Antonio Guterres je obsodil napad. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je pozval k neodvisni preiskavi dogodka.

KAIRO/BEJRUT - Egipt je od palestinskega islamističnega gibanja Hamas prejel pozitivne znake glede predloga za trajno prekinitev ognja v Gazi, ki ga je predstavil ameriški predsednik Joe Biden, poroča egiptovski državni medij Al-Qahera News, ki se sklicuje na visok egiptovski vir. Samo gibanje je medtem sporočilo, da gre pri Bidnovem predlogu le za besede.

FRANKFURT - Svet Evropske centralne banke (ECB) je skladno z napovedmi znižal osrednje evrske obrestne mere za 0,25 odstotne točke. Omilitev denarne politike se mu glede na razvoj dogodkov zdi primerna. Glede nadaljnjih odločitev se v svetu še naprej ne zavezujejo, ukrepi ostajajo odvisni od podatkov in dinamike osnovne inflacije. Gre za prvi rez v vsaj katero od obrestnih mer od septembra 2019 in za obrat v denarni politiki, ki jo je ECB začela zaostrovati pred skoraj dvema letoma.

MOSKVA/KIJEV - Ukrajina je ponoči izvedla nove napade z brezpilotnimi letalniki na več ruskih regij. Eden od napadov je bil usmerjen na rafinerijo nafte v južni regiji Rostov, v kateri so začasno ustavili obratovanje. Ruska vojska pa je ponoči z droni in raketami napadla ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk. Ukrajina je medtem ukazala evakuacijo otrok s skrbniki iz več mest in vasi na vzhodu regije Doneck. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija bojno moč zdaj osredotoča na to regijo.

MADRID - Španija se bo pridružila tožbi proti Izraelu, ki jo je zaradi obtožb o genocidu v Gazi na Meddržavnem sodišču (ICJ) vložila Južna Afrika, je sporočil španski zunanji minister Jose Manuel Albares. Ob tem je dodal, da je glavni cilj Španije, ki je konec maja priznala Palestino, končanje vojne v Gazi in uveljavitev rešitve dveh držav.

AUSTIN - Ameriško podjetje SpaceX je izstrelilo raketo Starship na četrti testni polet. Največja in najmočnejša raketa na svetu je vzletela z izstrelišča Starbase v kraju Boca Chica na jugu Teksasa. Raketi Starship je uspel povratek v atmosfero in pristanek v oceanu severozahodno od Avstralije. Povrhu je mehak pristanek v Mehiškem zalivu uspel tudi pogonski raketi super heavy, ki se je med vzletom uspešno ločila od rakete Starship.

SKOPJE - Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova je mandat za sestavo nove vlade podelila Hristijanu Mickoskemu, vodji desne stranke VMRO-DPMNE, ki je zmagala na parlamentarnih volitvah 8. maja. VMRO-DPMNE naj bi za sodelovanje v vladi že pridobila koalicijo desnosredinskih opozicijskih strank albanske manjšine Vredi-Vlen (Vredno je) in levo nacionalistično gibanje Znam (Vem).

NEW YORK - Generalna skupščina ZN je formalno izvolila pet novih nestalnih članic Varnostnega sveta ZN, ki bodo začele mandat 1. januarja 2025 in ga končale 31. decembra 2026. V Varnostni svet prihajajo Danska, Grčija, Pakistan, Panama in Somalija.

MOSKVA/ŽENEVA - Ruske oblasti so zaradi kršenja zakona o tujih agentih pridržale francoskega državljana, je sporočil ruski preiskovalni odbor. Domnevno je moški zbiral informacije o ruskih vojaških dejavnostih. Aretacijo je potrdila nevladna organizacija Center za humanitarni dialog, pri kateri je Francoz zaposlen.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je podprl deportacije za storilce hudih kaznivih dejanj, tudi če ti prihajajo iz Sirije ali Afganistana. Razprave o tej temi so v Nemčiji znova v ospredju, potem ko je 25-letni Afganistanec ubil nemškega policista. Scholz je opozoril tudi, da bi v prihodnje poveličevanje terorizma lahko kaznovali z izgonom.

NEW YORK - Vsak četrti otrok na svetu, ki je mlajši od pet let, živi v hudi prehranski revščini, razkriva novo poročilo Sklada ZN za otroke (Unicef). To pomeni, da približno 181 milijonov otrok na dan zaužije največ dve skupini živil, zaradi česar pri njih obstaja tudi do 50 odstotkov višja verjetnost, da bodo trpeli zaradi akutne podhranjenosti.

WASHINGTON - Ameriški zvezni sodnik Carl Nichols je nekdanjemu političnemu strategu Donalda Trumpa Stevu Bannonu ukazal, da se mora do 1. julija zglasiti v zaporu in začeti prestajati štirimesečno kazen zaradi zaničevanja kongresa, poročajo ameriški mediji. Bannon je zavrnil poziv na zaslišanje v zvezi z napadom Trumpovih privržencev na zvezni kongres.

PRAGA - V trčenju potniškega in tovornega vlaka so v sredo pozno zvečer na Češkem umrli najmanj štirje ljudje, več deset je bilo ranjenih, so sporočile reševalne službe. Nesreča se je zgodila malo pred 23. uro blizu glavne železniške postaje v mestu Pardubice, približno sto kilometrov vzhodno od Prage.

BRUSELJ/BUDIMPEŠTA - Desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) je pripravljena sodelovati s stranko Spoštovanje in svoboda (TISZA) madžarskega opozicijskega politika Petra Magyarja, je dejal vodja EPP Manfred Weber. Magyarjevi stranki se na nedeljskih evropskih volitvah na Madžarskem obeta drugo mesto za stranko Fidesz premierja Viktorja Orbana.

BRUSELJ - Evropska unija je še za eno leto podaljšala brezcarinski uvoz za ukrajinske kmetijske proizvode, ki ga je uvedla junija 2022 spričo ruske agresije na Ukrajino. Posodobljen režim prinaša nekatere dodatne omejitve oziroma varnostne mehanizme, ki so odgovor na skrbi evropskih kmetov, so navedli na Evropski komisiji.