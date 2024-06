Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 6. 6. (četrtek)

LJUBLJANA - Danes je bil zadnji dan predčasnega glasovanja pred nedeljskimi posvetovalnimi referendumi o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v DZ ter o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene in gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je v sredo predčasnega glasovanja na referendumu o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pa 20.656. Drugi dan je tako svoj glas oddalo 1,3 odstotka volilnih upravičencev, skupaj v obeh dneh 2,5 odstotka, so sporočili z DVK.

LJUBLJANA - Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni s partnerskimi organizacijami volivce poziva, da na referendumu glasujejo proti gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo. Ob tem so v skupnem sporočilu izpostavili izkušnje iz tujine, ki po njihovih navedbah kažejo, da je ohlapnejša regulacija vodila v številne škodljive posledice. Pod skupno stališče so se podpisali še predstavniki Društva za zdravje srca in ožilja, Inštituta Utrip in mreže Preventivna platforma, Zavoda Vozim, Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in Inštituta za zdravje in okolje.

LJUBLJANA - Predsednik Zavoda Varna pot in predsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR) Robert Štabe izpostavlja, da tisti, ki si vzamejo pravico, da se na ceste podajo pod vplivom alkohola ali konoplje, posegajo v pravice vseh "treznih". V zadnjih desetletjih ljudje pod vplivom alkohola ali konoplje povzročajo hude prometne nesreče, ki se kar v 30 odstotkih končajo s smrtjo. "Mojstri alkoholnega, tobačnega in marketinga konoplje nikoli in nikdar ne pridejo v skupino za psihosocialno pomoč bližnjim, ki so izgubili svojca ali k povzročiteljem. Ne zanima jih, s kakšnimi posledicami morajo živeti," je še zapisal.