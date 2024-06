Pregled - evropske volitve 2024, 6. 6. (četrtek)

LJUBLJANA - STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila tudi vprašanja, povezana z Evropsko komisijo. Evropskim volitvam namreč sledi oblikovanje nove Evropske komisije, kjer ima vsaka država svojega predstavnika. Slovenija že ima kandidata, več list, ki sodelujejo na evropskih volitvah, meni, da je bil izbran prezgodaj. Glede dosedanjega dela predsednice komisije Ursule von der Leyen niso enotne, prav tako ne glede sodelovanja s skrajno desnico. sta.si/qovhp3

LJUBLJANA - Z odprtjem volišč na Nizozemskem so se danes v EU začele štiridnevne volitve v Evropski parlament. V Sloveniji, kjer bodo volitve v nedeljo, lahko volivci še danes svoj glas oddajo predčasno na enem od 97 volišč, ki bodo odprta do 19. ure. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je v sredo predčasnega glasovanja na evropskih volitvah udeležilo 20.686 volivcev oz. 1,3 odstotka volilnih upravičencev, skupaj v obeh dneh predčasnega glasovanja 2,5 odstotka.

KAMNIK/LJUBLJANA/MARIBOR - V Gibanju Svoboda se veselijo volilne nedelje, tudi zaradi visoke volilne udeležbe, ki jo pričakujejo, je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju dejala nosilka liste Irena Joveva. Verjamejo, da bo večina pokazala, da si želi Evropo, ki temelji na miru in temeljnih vrednotah EU, v Bruslju pa predstavnike Slovenije z iskrenimi nameni. Na družbenih omrežjih pa je opozorila tudi na uničevanje plakatov Svobode, na katerih je čez njeno podobo zapisanih več zmerljivk. "Tudi zato ne bom tiho. Tudi zato vztrajam. Zato, ker vem, da si vas večina ne želi takšne Slovenije. Takšne Evrope," je ob tem zapisala. Gibanje Svoboda se sicer danes s stojnicami predstavlja v Kamniku, Ljubljani in Mariboru.

LJUBLJANA - Če si Slovenci želijo spremembo, naj na evropskih volitvah glasujejo za socialne demokrate, je danes na ljubljanskem Prešernovem trgu povedal vodilni kandidat Stranke evropskih socialistov in demokratov (PES) Nicolas Schmit. Nosilec liste SD Matjaž Nemec je ob tem izrazil pričakovanje, da lahko socialni demokrati v nedeljo storijo korak naprej. V SD so ob koncu kampanje organizirali tudi zaključni shod.

LJUBLJANA - Predsednik SLS Marko Balažic je ocenil, da je stranka zadnjo etapo kampanje pred evropskimi volitvami pričakala v najboljši možni formi. S kampanjo je zadovoljen, prepričan je, da je stranki z izbranimi kandidati uspelo izpostaviti vsebino. Z nosilcem liste Petrom Gregorčičem sta optimistična, da bo temu v nedeljo sledil tudi rezultat. Verjame, da se bodo uvrstili v Evropski parlament in s tem dokazali, "da je zdrava pamet potrebna ne le v Bruslju, ampak tudi v Sloveniji", je pojasnil Balažic, ki danes v družbi še nekaterih kandidatov SLS v središču Ljubljane nagovarja volivce. Gregorčič je sicer danes oddal svoj glas na predčasnem glasovanju.

LJUBLJANA - Pred skorajšnjimi evropskimi volitvami se stopnjujejo tudi medstrankarske napetosti. Nosilec kandidatne liste Zelenih Slovenije Klemen Grošelj je tako na današnji novinarski konferenci pojasnil svoj pogled na dogajanje okoli oblikovanja kandidatne liste Gibanja Svoboda, s katere se je aprila umaknil. K temu ga je vzpodbudil ljubljanski župan Zoran Janković, s tem, ko je nedavno podprl srbskega predsednika Aleksandra Vučića na tamkajšnjih lokalnih volitvah. Grošelj je zatrdil, da umestitve na listi ni pogojeval, predsednik vlade Robert Golob pa da je vztrajal, da na listi zasede neizvoljivo mesto. Premier je v sredo dejal, da k špekulacijam, da sta na oblikovanje njihove liste vplivala Vučić in Janković, nima kaj dodati. Tudi Janković je špekulacije zavrnil.

ČRNOMELJ/MOZIRJE - Na terenu so bili tudi danes aktivni kandidati SDS za evropske poslance. Kandidatka Zala Tomašič je obiskala Črnomelj, kandidat Branko Grims je obiskal Šentrupert in Trebnje, kandidat Franc Kangler je obiskal Ormož, na stojnici pa so volivce nagovarjali tudi v Mozirju.

NOVA GORICA/KOPER/DOBROVNIK - Levica je v Novi Gorici dopoldne postavila stojnico, pri kateri je potekalo druženje in pogovor s kandidati za evropske poslance. Strankin kandidat na evropskih volitvah in minister za delo Luka Mesec pa se je v sredo v sklopu kampanje z vlakom odpravil v Dobrovnik. Vlak do Murske Sobote je vozil malo manj kot tri ure, na avtobus v Soboti je čakal skoraj eno uro. Nazaj z Dobrovnika do Ljubljane je šel na štop, da bi preveril, če s to najbolj nezanesljivo obliko prevoza lahko prehiti vlak in avtobus, so sporočili iz stranke.

LJUBLJANA - Nosilec liste Vesna Vladimir Prebilič je v videu, ki ga je stranka objavila na družbenih omrežjih, podprl pravico žensk do splava. "Gre za solidarnost z ženskami, ki teh pravic nimajo v svojih državah. In so prisiljene take posege izvajati na tvegan način in so izpostavljene tudi potencialni smrti. Kar urejamo s tem je, da dajemo možnost tudi njim, da lahko to opravijo na dostojen način," je izpostavil.

VRHNIKA - V ospredju sredine okrogle mize, ki je bila osrednji dogodek skupne kampanje zunajparlamentarnih DeSUS in Dobre države pred evropskimi volitvami, sta bili etika in morala v današnjem svetu oz. vprašanje, kako ustaviti vojno norijo in znova vzpostaviti družbeno ravnovesje. Veliko pozornosti so namenili pozivom k miru kot osrednji globalni vrednoti. Z nosilcem skupne liste Urošem Lipuščkom se je skupaj s patrom Karlom Gržanom pogovarjala Spomenka Hribar.

PODČETRTEK/ROGATEC/ROGAŠKA SLATINA/MESTINJE/ŠMARJE PRI JELŠAH - Potujoča kavarna NSi, na kateri je prisotna kandidatka za evropsko poslanko Katja Berk Bevc, je dopoldne obiskala Podčetrtek in Rogatec, popoldne pa Rogaško Slatino in Šmarje pri Jelšah. Kandidatka Ljudmila Novak se je z volivci srečala v Kopru in Piranu.

LJUBLJANA - Na današnji zaključni slovesnosti letošnjega projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki v Sloveniji poteka že 8. leto, so zbrani izpostavili pomen politične participacije mladih. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je mlade pozvala, naj se udeležijo evropskih volitev in odločajo o svoji prihodnosti, saj 80 odstotkov vse zakonodaje, ki jo je treba prenesti v slovenski pravni red ali pa je neposredno uporabljiva, nastaja v Bruslju. Želi si, da bi tokrat volilna udeležba presegla 40 odstotkov.

LJUBLJANA - Nevladne organizacije, zbrane v civilno iniciativo Glas ljudstva, so na novinarski konferenci predstavile ugotovitve ob koncu kampanje za evropske volitve. Kot so opozorile, prihodnosti Evrope ne smemo prepustiti hujskačem, manipulatorjem in skrajnežem, ki skrbijo predvsem za svoje interese in interese kapitala. V Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja so med kampanjo zaznali 60 spornih izjav, največ na družbenih omrežjih. Največ zavajajočih izjav so beležili pri kandidatu NSi Mateju Toninu in kandidatu Resni.ce Zoranu Stevanoviću, so navedli.

LJUBLJANA - Predstavniki Inštituta 8. marec so na novinarski konferenci sporočili, da je evropsko državljansko pobudo Moj glas, moja izbira za varen in dostopen splav, katere koordinator so, podprlo sedem od 11 slovenskih kandidatnih list na EU volitvah; Gibanje Svoboda, SD,Levica, DeSUS in Dobra država, Nič od tega, Vesna in Zeleni Slovenije. Pobude niso podprli v opozicijskih strankah SDS in NSi ter v zunajparlamentarnih Resni.ca in SLS. V inštitutu so sicer so zbrali skoraj pol milijona podpisov, v Sloveniji okoli 50.000.