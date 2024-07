4 dni do OI - Francija so tudi Michelinove zvezdice

Ljubljana, 22. julija - S Francijo je povezana tudi vrhunska kulinarika, uživanje v dobri jedači in pijači, dolgih kosilih in večerjah, ki jo ponazarja besedna zveza 'joie de vivre' kot izraz vedrega uživanja v življenju. Zato ni slučajno, da se je iz Francije po vsem svetu razširil sistem ocenjevanja kulinarične odličnosti restavracij z Michelinovimi zvezdicami.

Prvotni Michelinov vodnik sta leta 1900 v Franciji izdala brata Andre in Edouard Michelin, ustanovitelja istoimenskega podjetja za pnevmatike, da bi takratnim avtomobilistom podala lokalno znanje o restavracijah in avtomobilizmu v času, ko je bilo na francoskih cestah manj kot 3000 avtomobilov.

Kot pomoč voznikom pri načrtovanju potovanj, pospeševanju prodaje avtomobilov in pnevmatik je bil vodnik poln zemljevidov, koristnih nasvetov o menjavi pnevmatik, kje kupiti bencin in kje dobiti dober obrok ter kako poiskati mehanika v primeru okvare.

Zgodnje izdaje vodnika so bile voznikom na voljo brezplačno, 1920 so postale plačljive, leta 1926 pa so prvič uvedli zvezdice kot način spodbujanja odličnih restavracij in cestnega potovanja v Franciji. Zvezdice so bile sprva podeljene vrhunskim restavracijam, da bi spodbudile ljudi k vožnji in večji porabi pnevmatik.

Michelinove zvezdice so sčasoma postale mednarodno priznan simbol kulinarične odličnosti. Lahko znatno vplivajo na ugled in uspeh restavracije, kar pogosto vodi do povečanja rezervacij, višjih cen in pričakovanj strank.

Ne podeljujejo se trajno oziroma se lahko odvzamejo, če se standardi restavracije znižajo. To se zgodi, če pride do sprememb pri kuharjih, jedilnikih ali poslabšanju kakovosti sestavin oziroma kuharskih tehnik.

Michelinovi inšpektorji anonimno obiskujejo restavracije in plačujejo njihove obroke kot redne stranke. Restavracije ocenjujejo na podlagi petih meril: kakovosti sestavin, obvladovanju okusov in kuharskih tehnik, osebnosti in edinstvenosti kuharja, razmerja med ceno in kakovostjo ter doslednosti skozi čas.

Ena zvezdica pomeni, da gre za zelo dobro restavracijo v svoji kategoriji, ki ponuja kulinariko, pripravljeno po dosledno visokih standardih. Dve zvezdici pomenita, da gre za odlično kuhinjo vredno ovinka in postanka, saj gre za spretno in skrbno izdelane jedi izjemne kakovosti. Tri zvezdice pa so dokaz izjemne kulinarike, vredne posebnega potovanja.

Slovenija je leta 2020 prejela prve Michelinove zvezdice. Hiša Franko v Kobaridu je postala prva slovenska restavracija z Michelinovo zvezdico. Chefinja Ana Roš, znana po svojem inovativnem pristopu k tradicionalni slovenski kuhinji in uporabi lokalnih sestavin, je s tem pridobila mednarodno slavo.

Danes je v Michelinov vodnik uvrščenih 59 slovenskih restavracij. S tremi Michelinovimi zvezdicami se lahko od leta 2023 pohvali Hiša Franko, ki je prva slovenska restavracija s tremi zvezdicami, v svetovnem merilu pa jubilejna 140. restavracija, ki ima tako prestižno oceno.

Ker je Michelinov vodnik francoska institucija, francoska kuhinja pa temelj vrhunske kulinarike, ki je navdihnila sodobno visoko kulinariko po vsem svetu, ni presenetljivo, da je Francija tudi država z največ Michelinovimi zvezdicami na svetu. Od julija 2023 je 625 restavracij v državi prejelo eno, dve ali tri zvezdice.

Zanimivo, da Pariz ni mesto z največ restavracijami z Michelinovimi zvezdicami. Na vrhu seznama s skupaj 212 restavracijami z vsaj eno Michelinovo zvezdico je Tokio na Japonskem. Ima 12 restavracij s tremi zvezdicami, 42 restavracij z dvema zvezdicama in 158 restavracij z eno zvezdico. V Parizu je trenutno 132 restavracij z Michelinovimi zvezdicami.