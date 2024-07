9 dni do OI - Pariz, mesto luči, privablja s številnimi znamenitostmi, 1. del

Ljubljana, 17. julija - Pariz, glavno mesto Francije, slovi po svoji bogati kulturni dediščini in arhitekturnih znamenitostih, zaradi česar je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na svetu z edinstveno mešanico zgodovine, kulture in romantike. Nekatere od znamenitosti so postale del svetovne dediščine.

Ikonični Eifflov stolp

Eifflov stolp je ikonični simbol Pariza in ena najbolj prepoznavnih zgradb na svetu. Zgrajen je bil med letoma 1887 in 1889, narejen je predvsem iz kovanega železa in se pne 324 metrov visoko, vključno z anteno. Obiskovalci se lahko povzpnejo na stolp z različnih nivojev in uživajo v panoramskem razgledu na mesto. Najvišji nivo ponuja dih jemajoč razgled, ki obiskovalcem na jasen dan omogoča opazovanje Pariza in njegove vedute.

Muzej Louvre

Louvre je največji in najbolj obiskan muzej na svetu, ki hrani obsežno zbirko umetnosti, kipov in zgodovinskih artefaktov. Nahaja se na desnem bregu reke Sene. V zgodnjih 80-letih prejšnjega stoletja je veliko pozornosti strokovne in laične javnosti pritegnila kontroverzna steklena piramida na vhodu v muzej. Piramido je zasnoval kitajsko-ameriški arhitekt Ieoh Ming Pej. Najbolj znana slika, ki jo hranijo v muzeju, je Mona Lisa Leonarda da Vincija, v muzeju so razstavljena dela umetnikov, kot so Vermeer, Delacroix in Rembrandt.

Katedrala Notre-Dame

Notre-Dame de Paris je gotska katedrala na Ile de la Cite, otoku na reki Seni. Gradnja se je začela v 12. stoletju in končala v 13. stoletju, čeprav so se obnove nadaljevale skozi stoletja. Katedrala ima zapleteno gotsko arhitekturo, vključno z oporniki, grotesknimi kipi, poimenovanimi gargojli. Vsi slavnejši gargojli so bili dodani v 19. stoletju kot odtočni žlebovi, po katerih je odtekala deževnica, in osupljivimi rozetnimi okni. Vse do strahotnega požara 15. aprila 2019 so lahko obiskovalci občudovali osupljivo notranjost in se povzpeli na stolpe. Na mojstrovini gotske arhitekture trenutno potekajo sklepna obsežna obnovitvena dela. Katedrala je uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine.

Elizejske poljane

Elizejske poljane so slavni bulvar, ki se razteza od Louvra do Slavoloka zmage. Ikonična pariška ulica je znana po vrhunskih modnih butikih, luksuznih trgovinah in kavarnah, pogosto jo označujejo za eno najprestižnejših avenij na svetu. Avenija je znana tudi po letni vojaški paradi na dan Bastilje (14. julij), ki vključuje veliki vojaški mimohod. Je tudi prostor proslavljanja francoskih športnih uspehov in cilj slovite kolesarske dirke po Franciji. Letos se bo Tour zaradi olimpijskih iger končal z zadnjo etapo v Nici.