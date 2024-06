Putin zagrozil z oboroževanjem držav za izvajanje napadov na Zahod

Sankt Peterburg, 6. junija - Ruski predsednik Vladimir Putin je v sredo znova kritiziral dobavo zahodnega orožja Ukrajini, zlasti raket dolgega dosega, in zagrozil, da bi Moskva lahko s podobnim orožjem oborožila države, ki bi nato izvajale napade na zahodne države. Ob tem je ponovil trditev, da so zahodni vojaški inštruktorji že dejavni v Ukrajini in da so utrpeli izgube.