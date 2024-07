Kuleba v Pekingu pozval k neposrednim pogovorom o miru s Kitajsko

Peking, 23. julija - Ukrajina in Kitajska bi morali neposredno razpravljati o končanju vojne v Ukrajini in si izmenjati stališča, je ob današnjem prihodu v Peking dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Med obiskom, ki bo trajal do petka, se namerava sestati s kolegom Wang Yijem. Gre za prvi tovrsten obisk iz Kijeva po začetku vojne februarja 2022.