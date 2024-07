V ruskih napadih v Ukrajini več mrtvih in ranjenih

Kijev/Doneck, 24. julija - Ruski napadi so v torek in danes po vsej Ukrajini znova terjali več smrtnih žrtev, več ljudi je ranjenih, so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočile lokalne oblasti v več ukrajinskih regijah. Ruske sile so napadle tudi pristanišče Izmail na Donavi v regiji Odesa ob meji z Romunijo.