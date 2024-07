Nizozemska in Danska bosta Ukrajini do konca poletja dobavili 14 tankov leopard

Amsterdam, 25. julija - Nizozemska in Danska bosta Ukrajini do konca poletja dobavili 14 bojnih tankov leopard 2, je v sredo napovedal nizozemski obrambni minister Ruben Brekelmans. Prepričan je, da bodo tanki Ukrajini pomagali pri obrambi pred rusko agresijo in poudaril, da Kijev nujno potrebuje dodatno vojaško pomoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.