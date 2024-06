Pregled - šport, 4. 6. (torek)

REYKJAVIK - Dolina pod Poncami bo leta 2028 gostila svetovno prvenstvo v poletih, so določili delegati na kongresu Mednarodne smučarske zveze na Islandiji. Planica ni imela protikandidata, svetovno prvenstvo v poletih bo tako osmič v Sloveniji. Prvo je bilo leta 1972, zadnje pa decembra 2020.

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca je na predzadnji pripravljalni tekmi pred odhodom na evropsko prvenstvo v Nemčijo v Stožicah premagala Armenijo z 2:1 (1:0). Izbrance Matjaža Keka pred EP v soboto ob 15. uri prav tako v Stožicah čaka še obračun z Bolgarijo.

CLERMONT-FERRAND - Tudi tretja etapa kriterija po Dofineji se ni končala po željah slovenskega asa Primoža Rogliča. Padec po 35 kilometrih etape mu je vzel moč in pogum, da bi se v zaključku dokaj zahtevne etape od Celles-sur-Durolla do Les Establesa - 181,7 km - boril za drugo zmago v sezoni oziroma drugo v dresu Bora-hansgrohe.

RIGA - Slovenke imajo tudi po četrtem nastopu v kvalifikacijah za EP 2025 v Švici stoodstotni izkupiček v ligi C, v kateri so zbrane reprezentance, ki so na lestvici lige narodov uvrščene od 33. mesta in slabše. Njihova gol razlika je 17:0. Tokrat so premagale Latvijo s 4:0.

PARIZ . Na odprtem teniškem prvenstvu Francije so znani trije polfinalisti. Medtem ko sta si Jannik Sinner in Carlos Alcaraz mesto izborila na terenu, je Casper Ruud napredoval po odpovedi Novaka Đokovića zaradi poškodbe kolena. Tudi v ženski konkurenci je znan prvi polfinale. V četrtek se bosta srečali Američanka Coco Gauff in Poljakinja Iga Swiatek.