Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 4. 6. (torek)

LJUBLJANA - Minil je prvi dan tridnevnega predčasnega glasovanja na treh posvetovalnih referendumih o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, preferenčnem glasu za volitve DZ in o rabi konoplje. Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti volitev, lahko svoj glas oddajo predčasno še do četrtka na 97 voliščih za predčasno glasovanje, ki so jih v posameznem okraju določile okrajne volilne komisije. Volišča bodo odprta med 7. in 19. uro.

LJUBLJANA - Predsednik SDS Janez Janša je pozval volivce, naj razen v izrecnih primerih, ko se glasovanja "nikakor ni možno udeležiti v nedeljo", ne glasujejo predčasno, ampak naj svoj glas na evropskih volitvah in referendumih oddajo v nedeljo. Razlog za tak poziv je po njegovem mnenju vprašljivo varovanje glasovnic, oddanih na predčasnem glasovanju, je dejal. Direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Igor Zorčič je v odzivu zatrdil, da bodo storili vse, da bo varovanje glasovnic s predčasnega glasovanja na doslej najvišji ravni. Na Janšev poziv so se ostro odzvali v Gibanju Svoboda, kjer so poudarili, da je vsako dejanje, s katerim želi kdorkoli spodkopati zaupanje volivcev v volilni proces, nedopustno.

LJUBLJANA - Soavtorji predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v sklepnem delu kampanje pred referendumom o ureditvi tega vprašanja ocenjujejo, da so volivci v obdobju razprav slišali dovolj argumentov obeh strani, zdaj pa je čas, da z oddajo glasu sporočijo svojo voljo. Zagovorniki ureditve pravice pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so danes zavrnili očitek nasprotnikov, da predlagana zakonska ureditev razdvaja. Ostro so se odzvali tudi na izjavo slovenskih škofov, da je uzakonjanje pravice pomoči pri prostovoljnem končanju življenja smrtni greh ter opozorili še na druga domnevna zavajanja in zastraševanja z zlorabami te pravice, tudi s povezovanjem s trgovino z organi. Obenem so volivce znova pozvali, naj pri tem referendumskem vprašanju na volilnem lističu obkrožijo za.

LJUBLJANA - Slovenska karitas nasprotuje ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ter gojenju in predelovanju konoplje za omejeno osebno rabo. Menijo, da sta referendum in razprava o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v danih okoliščinah pomanjkljive skrbi za starejše in bolne ironična ter predstavljata ignoranco problemov oskrbe in pasivni pritisk na tisoče starejših in bolnih, ki si želijo dostojno in kvalitetno živeti do naravne smrti. Odločno se opredeljujejo tudi proti legalizaciji konoplje za omejeno osebno rabo, saj zaradi tridesetletnih izkušenj dela z zasvojenimi poznajo negativne učinke za uživalce konoplje, njihove svojce in tudi za družbo.