Pregled - evropske volitve 2024, 4. 6. (torek)

LJUBLJANA - EU je v tem mandatu sprejela akt o umetni inteligenci (UI), stranke in liste, ki se potegujejo za sedeže v Evropskem parlamentu, pa se strinjajo, da ga bo treba z razvojem tehnologije posodabljati. Podpirajo tudi regulacijo digitalnih platform in plačevanje davkov v državi, kjer ustvarjajo prihodke. O svobodi medijev pa imajo deljena stališča. Stališča strank in list, ki kandidirajo na evropskih volitvah, STA objavlja tudi na posebni spletni strani sta.si/qufBVr.

LJUBLJANA - Minil je prvi dan tridnevnega predčasnega glasovanja na evropskih volitvah. Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti volitev, lahko svoj glas oddajo predčasno še do četrtka na 97 voliščih za predčasno glasovanje, ki so jih v posameznem okraju določile okrajne volilne komisije. Volišča bodo odprta med 7. in 19. uro.

LJUBLJANA - Predsednik SDS Janez Janša je pozval volivce, naj razen v izrecnih primerih, ko se glasovanja "nikakor ni možno udeležiti v nedeljo", ne glasujejo predčasno, ampak naj svoj glas na evropskih volitvah in referendumih oddajo v nedeljo. Razlog za tak poziv je po njegovem mnenju vprašljivo varovanje glasovnic, oddanih na predčasnem glasovanju, je dejal. Direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Igor Zorčič je v odzivu zatrdil, da bodo storili vse, da bo varovanje glasovnic s predčasnega glasovanja na doslej najvišji ravni. Na Janšev poziv so se ostro odzvali v Gibanju Svoboda, kjer so poudarili, da je vsako dejanje, s katerim želi kdorkoli spodkopati zaupanje volivcev v volilni proces, nedopustno.

LJUBLJANA - V Ljubljani predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev poteka na Gospodarskem razstavišču, kjer pa je prišlo do agitacije kandidatke za evropsko poslanko iz SDS Zale Tomašič, ki je volivcem delila letake. Na DVK so potrdili, da je članica volilne komisije dve osebi, ki sta v bližini volivcem delili letake, pozvala, naj zapustita območje, in jima povedala, da bo v nasprotnem primeru poklicala policijo. Prvak SDS Janez Janša je volilni komisiji očital, da se je to doslej dopuščalo vsem ostalim, kar so na državni volilni komisiji zavrnili.

SARAJEVO/LJUBLJANA - Vlada BiH v ponedeljek ponovno ni dosegla potrebnega konsenza, ki bi omogočil, da bi državljani Slovenije - pa tudi Poljske in Romunije - na evropskih volitvah 9. junija lahko glasovali na veleposlaništvih svojih držav. Za glasovanje na evropskih volitvah in posvetovalnih referendumih na veleposlaništvu v Sarajevu je služba DVK sicer doslej dobila vloge 13 slovenskih volivcev. Direktor službe DVK Igor Zorčič upa, da bodo zanje našli rešitev.

LJUBLJANA - Socialni demokrati so na današnji novinarski konferenci predstavili programski steber Zelena Evropa, zelena Slovenija, na kateri so pred evropskimi volitvami predstavili svoje programske cilje na področju socialno pravičnega zelenega prehoda, energetske neodvisnosti in trajnostne mobilnosti. Njihov kandidat in minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je izpostavil, da zeleni prihod ne sme pozabiti na nikogar in ne sme biti privilegij za bogate. Kot primer je navedel programe, sofinancirane iz zadnje finančne perspektive, katerim se namenja kar 793 milijonov evrov sredstev. Dodatno se za zeleni prehod za dve premogovniški regiji, Savinjsko-Šaleško in Zasavsko namenja dodatnih 240 milijonov evrov. Kandidatka in podžupanja Mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljević pa je izpostavila pomen trajnostne mobilnosti s poudarkom na širitvi evropskega omrežja hitrih vlakov in nadgradnjo železniškega omrežja, pa tudi nujnost energetske neodvisnosti EU, ki naj temelji na čisti energiji in ogljični nevtralnosti Evrope do leta 2050. V SD zavračajo uvoz energije iz držav, ki ne delijo vrednot EU.

LJUBLJANA - V Gibanju Svoboda so v sporočilu za javnost opozorili na rezultate zadnjih javnomnenjskih raziskav, ki da beležijo krepko rast podpore Svobodi, in nekatere izjave analitikov, da se Svoboda približuje poslancu več na prihajajočih evropskih volitvah. Izpostavili so, da se v kampanji pogovarjajo o prihodnosti EU, o splavu, pa tudi o tem, kako za vedno izkoreniniti nasilje velikih nad manjšimi narodi. "Brez dvoma gre za prelomne teme, ki bodo zaznamovale tudi prihodnje generacije. Enako si velja zapomniti stališča predstavnikov strank," so pozvali in dodali še poziv volivcem, naj ne dopustijo, da se Evropa obrne skrajno desno. Več kandidatov Svobode je bilo sicer tudi danes aktivnih na terenu.

LJUBLJANA - Kandidat za evropskega poslanca SLS Franc Bogovič se je v pozivu volivcem, naj ga na volitvah podprejo, zavzel za zdravo kmečko pamet v Bruslju. Prepričan je, da je s svojim preteklim delom v Evropskem parlamentu uspešno in z veliko mero odgovornosti zagovarjal interese slovenskega kmeta, slovenskega obrtnika in podjetnika ter slovenskega potrošnika in celotnega slovenskega naroda. Med uspehi je med drugim izpostavil iniciativo Pametne vasi, padec uredbe o pesticidih in poročilo o malih modularnih reaktorjih. Kandidat Franc Pukšič pa se je javno zavezal, da bo, če bo izvoljen, v času trajanja mandata deset odstotkov svojega osebnega dohodka namenil v dobrodelne namene. Denar bo namenjen ljudem, ki so se znašli v najrazličnejših življenjskih stiskah. Ob tem tekmece v volilni bitki sprašuje, ali so se tudi sami pripravljeni podpisati pod takšno zavezo.

ŠKOFJA LOKA/ŽIRI/IDRIJA/ILIRSKA BISTRICA - Na avtobusu - potujoči kavarni NSi, sta bila tokrat prisotna kandidata za evropska poslanca Janez Cigler Kralj in Ljudmila Novak. Dopoldne sta obiskala Škofjo Loko in Žiri, popoldne pa Idrijo in Ilirsko Bistrico.

LJUBLJANA - V Mreži MaMa mlade s sloganom "Tvoj glas je ..." in podobo kampanje, ki temelji na podobi dvignjene pesti s pisalom spodbujajo k udeležbi na evropskih volitvah. "Glasovanje na volitvah je temelj boja za prizadevanje za boljšo prihodnost," so zapisali v sporočilu za javnost. Mladi so na regijskih dogodkih Mreže MaMa kot najpomembnejše tematike izpostavili izobraževanje, dostopna stanovanja, mir in varnost, so sporočili iz organizacije.

LJUBLJANA - Ustvarjalci aplikacije Izvoli.eu, ki so jo razvili na inštitutu Danes je nov dan, so s podrobnejšo analizo stališč strank med drugim ugotovili, da med vladnimi strankami prihaja do razhajanj na področju migracij. Koalicija je bila najbolj enotna na gospodarskem področju, saj bi med drugim državam članicam vse dovolile večji proračunski primanjkljaj, uvedle štiridnevni delovni teden in omejile cene osnovnih življenjskih potrebščin, čemur najbolj nasprotujeta SDS in NSi. Da bi morali boju proti podnebni krizi podrediti vse druge politike, menijo Levica, SD, Vesna, Zeleni Slovenije in Nič od tega, se pa od koalicijskih strank do te trditve ni opredelila Svoboda. Vse ukrepe s področja zelenega prehoda sicer podpirata samo Levica in Vesna, najbolj pa jim nasprotujejo v SDS in NSi. Jedrsko energijo bi kot trajnostno priznale vse stranke razen Zelenih, ki so nevtralni, ter Levice in Vesne, ki se s tem ne strinjata. Stranke so se najtežje opredelile do financiranja orožja za Ukrajino, kjer so nevtralen odgovor podale kar tri, in sicer Svoboda, Vesna ter Zeleni Slovenije, največkrat pa se je s petimi nevtralnimi odgovori podajanju konkretnih stališč izognila stranka SDS, so zapisali v sporočilu za javnost.