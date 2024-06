Pregled - svet, 4. 6. (torek)

NEW DELHI - Indijski premier Narendra Modi je razglasil zmago na parlamentarnih volitvah, kar je potrdila tudi indijska volilna komisija, ki pa še ni objavila dokončnih rezultatov. Modijeva hindujska nacionalistična stranka Bharatiya Janata (BJP) je skupaj z zavezniki po zadnjih podatkih dosegla potrebnih 272 sedežev za večino v 543-članskem spodnjem domu parlamenta, vendar je njen rezultat pod pričakovanji, medtem ko se je opozicija okrepila. Modi, ki se mu obeta tretji zaporedni mandat na premierskem položaju, je rezultat označil za zgodovinski podvig.

GAZA/RAMALA - Izraelske sile so nadaljevale napade po vsej Gazi, kjer so ubile najmanj deset Palestincev, še dva sta padla pod streli okupacijskih sil na Zahodnem bregu. Pred tem je Izrael v ponedeljek potrdil več mesecev stare navedbe palestinskega gibanja Hamas o smrti štirih talcev, ki so umrli v ujetništvu v Gazi v izraelskih napadih na Han Junis. Izraelska vojska je sporočila, da sami niso uspeli ugotoviti vzroka njihove smrti.

DOHA - V Katarju so potrdili prejem izraelskega odgovora na načrt predsednika ZDA Joeja Bidna za prekinitev ognja na območju Gaze in izpustitev izraelskih talcev ter palestinskih zapornikov. Čeprav so po navedbah Katarja precej bližje dogovoru, Doha pričakuje jasnejše stališče Izraela in konkretno odobritev z obeh strani. Palestinsko gibanje Hamas je v soboto sporočilo, da na predlog gleda pozitivno. Za izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pa je Bidnov načrt nepopoln.

TEL AVIV - Na severu Izraela so v ponedeljek izbruhnili obsežni požari, potem ko je bilo območje tarča napadov z raketami in droni iz sosednjega Libanona. Območje je sicer redno tarča obstreljevanja med izraelsko vojsko in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Tudi po tokratnem napadu iz Libanona se je izraelska vojska odzvala s povračilnim zračnim napadom. Izraelski skrajno desni minister za varnost Itamar Ben-Gvir je spričo napadov na Izrael pozval k uničenju Hezbolaha.

WASHINGTON - Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi ta mesec nagovoril oba domova ameriškega kongresa. V uradu izraelskega premierja so potrdili, da bo Netanjahu nagovoril kongres, a pojasnili, da datuma za to še niso določili, a to vsekakor ne bo 13. junij, kot so poročali nekateri mediji, saj ta dan sovpada z judovskim praznikom. Predsednik ZDA Joe Biden bo naslednji četrtek predvidoma v Italiji na vrhu držav G7.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je podpisal izvršni ukaz, s katerim bo začasno zaprl mejo za prosilce za politični azil, ko bo povprečno tedensko število nezakonitih prestopov preseglo 2500. To povprečje je v tem trenutku že preseženo in mejo bodo zaprli ob polnoči, je povedal tiskovni predstavnik Bele hiše Andrew Bates. Še vedno bodo sicer veljale številne izjeme, med drugim za otroke brez spremstva, žrtve trgovine z ljudmi in tiste z resnimi zdravstvenimi težavami.

WILMINGTON - Zvezni tožilec v ZDA je med uvodnim nagovorom poroti na sodnem procesu proti Hunterju Bidnu dejal, da nameravajo dokazati, da je bil sin predsednika ZDA Joeja Bidna leta 2018 med domnevno spornim nakupom orožja še vedno odvisen od mamil. Odvetnik obtoženega pa je zatrdil, da bodo predstavili dokaze o njegovi nedolžnosti. Proces proti Bidnovemu sinu se je začel v ponedeljek z izbiro porote, trajal naj bi približno dva tedna.

KIJEV - V ruskem napadu z raketami in droni na ukrajinsko mesto Dnipro je bilo ranjenih najmanj sedem ljudi, med njimi tudi enomesečni dojenček, so sporočile lokalne oblasti. V napadu je bilo poškodovanih več stavb in avtomobilov. Po navedbah ukrajinskih letalskih sil je Rusija proti mestu Dnipro izstrelila dve balistični raketi iskander in štiri brezpilotne letalnike. Vse ruske izstrelke pa je zračna obramba sestrelila.

PEKING/TAIPEI/BRUSELJ - Kitajska je ob 35. obletnici nasilnega zatrtja protestov na Trgu nebeškega miru v Pekingu ob okrepljenem nadzoru omejila dostop do osrednjega trga v prestolnici. Poostreni varnostni ukrepi veljajo tudi v Hongkongu, kjer skušajo oblasti preprečiti bedenje v spomin na krvave dogodke leta 1989. Na družbenih omrežjih velja cenzura, saj je vsakršna omemba dogodkov prepovedana. Medtem so se številnih žrtev pokola leta 1989 danes spomnili na Tajvanu.

MADRID - Zaradi suma korupcije in trgovanja z vplivom je sodišče v Madridu v okviru predhodne preiskave na zaslišanje pozvalo Begono Gomez, soprogo španskega premierja Pedra Sancheza. Zaslišanje naj bi potekalo 5. julija. Vlada vztraja, da je primer zasnovan na lažeh in dezinformacijah. Poziv je sodišče objavilo skoraj teden dni po tistem, ko je zavrnilo zahtevo državnega tožilca, da konča preiskavo.

BRUSELJ/VARŠAVA - V belgijski prestolnici se je znova zbralo več sto kmetov iz več evropskih držav, ki želijo s protestom nekaj dni pred evropskimi volitvami izraziti nasprotovanje strogim zahtevam v okviru evropske kmetijske politike in evropskemu zelenemu dogovoru. Na Poljskem medtem poteka protest v znak solidarnosti s protestniki v Bruslju. EU je v odziv na proteste sprejela niz ukrepov za administrativno razbremenitev kmetov.

MÜNCHEN/VARŠAVA/DUNAJ - Zaradi obilnega deževja, ki je v minulih dneh zajelo dele Evrope, so bili pod vodo številni kraji na jugu Poljske. V južni Nemčiji razmere ostajajo napete, saj je gladina rek ostala visoka, zlasti na Bavarskem. Število žrtev poplav je medtem naraslo na pet. Zaradi dežja je poplavljalo tudi ponekod v Avstriji, med drugim v Zgornji in Spodnji Avstriji ter v Linzu, kjer je Donava prestopila bregove, reka pa je bila zaprta za ladijski promet.

JOHANNESBURG - V poplavah, ki so prizadele vzhodno obalo Južne Afrike, je umrlo najmanj 22 ljudi, so sporočile lokalne oblasti. O žrtvah in uničenih domovih zaradi poplav, ki so posledica močnih nalivov, so poročali iz vzhodnih provinc East Cape in KwaZulu-Natal. Poškodovanih je bilo 55 ljudi, najmanj 120 ljudi pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Oblasti so razglasile stanje pripravljenosti.

ZAJEČAR - Eden od dveh osumljencev za uboj dveletne srbske deklice Danke je na zaslišanju na tožilstvu v celoti zanikal krivdo, so za portal N1 Srbija potrdili na višjem državnem tožilstvu v Zaječarju. Deklica je bila ubita konec marca v naselju Banjsko polje, njena smrt pa je pretresla celotno regijo. Osumljenca naj bi z avtom trčila v deklico, njeno truplo pa nato odvrgla na divje odlagališče odpadkov. Kasneje naj bi eden od njiju truplo premestil, še vedno ga niso našli.