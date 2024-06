ZDA pozivajo VS ZN k sprejetju predloga za premirje v Gazi

Washington, 4. junija - ZDA so v ponedeljek Varnostnemu svetu Združenih narodov predložile osnutek resolucije, ki poziva k prekinitvi ognja v Gazi, izpustitvi talcev in izvajanju drugih ukrepov, predstavljenih v načrtu ameriškega predsednika Joeja Bidna. Ravno ZDA so sicer v preteklih mesecih v VS ZN bile glavna ovira pri oblikovanju konsenza o potrebi po premirju v Gazi.