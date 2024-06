Izraelska vojska ob potrditvi smrti več talcev nadaljevala operacije v Palestini

Gaza/Ramala, 4. junija - Izrael je v ponedeljek potrdil predhodne navedbe Hamasa o smrti štirih talcev, ki so v ujetništvu v Gazi umrli pred nekaj meseci. Izraelske sile so nato danes nadaljevale napade v enklavi, kjer so ubile najmanj deset Palestincev, še dva moška sta padla pod streli okupacijskih sil na Zahodnem bregu.