Več deset mrtvih v izraelskih napadih na Gazo in Sirijo

Gaza/Alep, 3. junija - Izrael kljub obnovljenim prizadevanjem za prekinitev ognja v Gazi nadaljuje napade na palestinsko enklavo. Ponoči so tako izraelske sile ubile najmanj 22 ljudi, po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice pa so napadle tudi ozemlje Sirije in pri tem ubile najmanj 12 borcev.