Čedad, 1. junija - V italijanski Furlaniji-Julijski krajini po hudem neurju danes nadaljujejo iskanje dveh deklet in fanta, ki jih je v petek pri Čedadu odnesla reka Nadiža. Možnosti, da so še živi, so skoraj dan po izginotju izjemno majhne, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.