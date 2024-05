Mladi kajakaš po nesreči na reki Savi umrl

Bled, 4. maja - Mladi kajakaš, ki se je v torek hudo poškodoval pri vožnji s kajakom po Savi Dolinki v občini Bled, je v bolnišnici umrl. Kajakaša je po navedbah Kajakaške zveze Slovenije potegnilo pod odlomljeno vejo. Od tam so ga potegnili blejski potapljači in gasilci ter ga oživljali do prihoda reševalcev.