Ob reki Soči po padcu našli hudo poškodovano 28-letno Italijanko

Trnovo ob Soči, 13. maja - Danes ponoči so tuji varnostni organi slovenske policiste obvestili o pogrešani 28-letni državljanki Italije, ki naj bi se nahajala na območju Kobarida. Policisti so na parkirišču blizu naselja Trnovo ob Soči ponoči našli njeno vozilo, ob 9. uri zjutraj pa so našli tudi huje poškodovano 28-letnico, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.