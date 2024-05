Sever Italije prizadele poplave s smrtno žrtvijo

Videm/Benetke/Como, 17. maja - Sever Italije so prizadela huda neurja in močni nalivi, ki so povzročili poplave v več občinah na videmskem in pordenonskem ter v deželah Lombardija in Benečija (Veneto). V pokrajini Como so danes našli truplo moškega, ki ga je včeraj odnesla reka Serenza, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.