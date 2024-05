Ukrajinski napadi naj bi v Donecku zahtevali štiri življenja

Moskva/Almaty, 31. maja - V ukrajinskih napadih na cilje v regiji Doneck, ki jo deloma nadzoruje ruska vojska, so bili danes ubiti štirje ljudje, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Ruski obrambni minister Andrej Belousov je medtem zatrdil, da so ruske sile ta mesec v Ukrajini zavzele 28 mest in vasi, skupno pa letos že 880 kvadratnih metrov ozemlja.