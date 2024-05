V združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov opozorila ob napovedani razmejitvi zdravstva

Ljubljana, 31. maja - Predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Miha Lukač ob napovedani razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva opozarja, da omejevanja ne izboljšajo dostopnosti in kakovosti za bolnike. Z vezanjem zdravnikov na javni zavod bi lahko celo povzročili hitrejše prehajanje v zasebništvo, kar ne koristi bolnikom, meni.