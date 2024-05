Stroka podpira predlog zakona o kakovosti v zdravstvu, a predlaga številne popravke

Ljubljana, 23. maja - Člani Slovenskega zdravniškega društva, Slovenske medicinske akademije in zdravstvenega sveta so predstavili predloge, ki so jih v javni razpravi o predlogu zakona o kakovosti v zdravstvu posredovali ministrstvu za zdravje. Predlog podpirajo, opozarjajo pa, da agencija ne sme biti prekrškovni organ, ampak mora spodbujati kulturo varnosti.