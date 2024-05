Vlada nad kadrovsko stisko v domovih za starejše s predlogom interventnega zakona

Ljubljana, 30. maja - Vlada je danes za obravnavo v DZ pripravila predlog interventnega zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. S predlogom želi spodbuditi in podpreti zaposlovalce, zaposlene in tiste, ki se odločajo za zaposlitev v socialnem varstvu.