Odbor za delo brez podpore priporočilom SDS glede zaskrbljujočega stanja v domovih za starejše

Ljubljana, 24. januarja - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je zavrnil predlog priporočil SDS v zvezi z zaskrbljujočim stanjem v domovih za starejše. Večurna razprava se je na trenutke sprevrgla v politično obračunavanje, katera vlada je več storila za to področje. Po besedah vladnih predstavnikov so za izboljšanje obstoječega stanja že sprejeli ukrepe.