Ministrstvo z interventnim zakonom nad kadrovsko problematiko v domovih za starejše

Ljubljana, 9. januarja - Ministrstvo za solidarno prihodnost je danes dalo v javno razpravo predlog interventnega zakona o kadrih v domovih za starejše in varstveno-delovnih centrih. Z njim želijo izboljšati tako kadrovske in delovne pogoje kot tudi zmogljivosti izvajalcev. Pripombe in komentarje na predlog je mogoče podati do 30. januarja.