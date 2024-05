Ukrajina in Rusija z novimi medsebojnimi napadi

Kijev/Moskva, 30. maja - Ukrajinske sile so z brezpilotnimi letalniki v bližini Krima uničile dva ruska patruljna čolna, je danes sporočila ukrajinska vojaška obveščevalna služba GRU. Iz Moskve so medtem sporočili, da so ruski sistemi zračne obrambe pri polotoku in nad regijo Krasnodar sestrelili več kot deset ukrajinskih dronov in osem ameriških raket atacms.