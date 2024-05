Pregled - šport, 29. 5. (sreda)

DOMŽALE - Košarkarji Cedevite Olimpije so stari in novi slovenski državni prvaki. V tretji finalni tekmi so še tretjič premagali Kansai Helios, tokrat v gosteh z 91:78 (37:14, 60:34, 71:47). Za ljubljansko ekipo je današnji naslov 21. v obdobju samostojne države. Obenem so Ljubljančani tretjič zaporedoma osvojili vse tri domače lovorike - superpokal, pokal Spar in ligo Nova KBM.

ZAGREB - Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo naslednje leto med 14. januarjem in 2. februarjem gostile Hrvaška, Danska in Norveška, v predtekmovanju pomerila s Kubo, Islandijo in Zelenortskimi otoki, je določil današnji žreb v Zagrebu. Slovenija bo tekme predtekmovanja igrala v skupini G v Zagrebu, kjer so še člani skupine H (Egipt, sogostiteljica Hrvaška, Argentina in Bahrajn). Južna soseda bo gostila še skupini C v Poreču (Francija, Avstrija, Katar, Kuvajt) ter D v Varaždinu (Madžarska, Nizozemska, Severna Makedonija, Gvineja). Na Danskem bodo v Herningu v skupini A igrali Nemčija, Češka, Poljska in Švica, v skupini B pa Danska, Italija, Alžirija in Tunizija. Norveška z Baerumom pa bo gostila skupini E (Norveška, Portugalska, Brazilija, ZDA) in F (Švedska, Španija, Japonska, Čile).

ATENE - Nogometaši pirejskega Olympiacosa so zmagovalci tretje izvedbe konferenčne lige. V finalu so v Atenah, na stadionu Aeka, po podaljšku z 1:0 premagali Fiorentino iz Firenc, tekmo je v 116. minuti odločil gol maroškega napadalca Ayouba El Kaabija. To je prva evropska lovorika za Olympiacos in nasploh za grški nogomet. Fiorentina je v tem tekmovanju drugič zapovrstjo izgubila finale, lani jo je prav tako v zadnjih trenutkih ugnal londonski West Ham.

BRDO PRI KRANJU - Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju začela priprave na zanjo najpomembnejši turnir v zadnjih 14 letih. Selektor Matjaž Kek bo na Gorenjskem pilil pripravljenost svojih izbrancev za evropsko prvenstvo, ki se bo v Nemčiji začelo 14. junija. Pri tem bo iskal fizično pripravljenost ter lastno in zadovoljstvo številnih navijačev. "Zelo vesel sem, da smo na EP, da je nogomet spet ena od tem športnih uspehov. Pričakovanja so taka, da se najprej dobro pripravimo in gremo v Nemčijo s prepričanjem, da se bo v skupini kaj vprašalo tudi Slovenijo," je na druženju z novinarji ob zboru reprezentance dejal Kek.

Ta je pred dnevi objavil seznam 30 igralcev, ki ga bo do polnoči 7. junija moral skrajšati na 26. Širši seznam je pojasnil tudi s tem, da imajo v nekaterih državah nogometaši še klubske obveznosti, iz slovenske vrste so to Nino Žugelj na Norveškem, David Brekalo v ZDA in Žan Celar v Švici, tako da na te tri bržčas ne bo mogel računati na prvi od dveh junijskih pripravljalnih tekem. Slovenija se bo 4. merila z Armenijo, 8. pa z Bolgarijo, obakrat v Stožicah.

PARIZ - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek tudi letos ne bo ponovila uspeha iz leta 2021, ko se je uvrstila v polfinale odprtega prvenstva Francije v Parizu. Letos se je njena pot končala v drugem krogu, potem ko jo je s 6:3 in 6:4 izločila tretja igralka sveta, Američanka Coco Gauff.

OSIJEK - Strelki Denis Bola-Ujčič in Jagoda Tkalec se na evropskem prvenstvu z velikokalibrskim in malokalibrskim orožjem v Osijeku v disciplini streljanja s pištolo na 25 metrov nista uvrstili v finale. Brez finala je v streljanju s hitrostrelno pištolo na isti razdalji ostal tudi Jože Čeper.

LJUBLJANA - Vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge Darijo Levačić je po strokovnem posvetu o nasilju na športnih prireditvah napovedal strožje ukrepe za huligane. V novi zakonodaji je tako predlog desetletne prepovedi udeležbe na športnih prireditvah za najhujše kršitelje javnega reda. V pripravi je osnutek zakona o nalogah in pooblastilih policije.

MÜNCHEN - Potem ko so nemški mediji danes že poročali, da bo novi trener Bayerna Vincent Kompany, je novico uradno potrdil tudi bavarski klub. Bayern je sporočil, da je z 38-letnim nekdanjim belgijskim reprezentantom sklenil pogodbo do junija 2027. Kompany je nazadnje vodil angleškega prvoligaša Burnley.

BARCELONA - Nekdanji selektor nemške nogometne reprezentance in münchenskega Bayerna Hansi Flick je danes tudi uradno postal trener katalonskega velikana Barcelone, je sporočil klub. S tem so pri blaugrani potrdili namige, da bo prav Flick zamenjal Xavija Hernandeza, ki je po koncu sezone ostal brez službe. Flick bo trener blaugrane do junija 2026.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so na četrti tekmi konferenčnega finala proti Minnesota Timberwolves zapravili prvo zaključno žogico za uvrstitev v veliki finale severnoameriške lige NBA. Minnesota je bila boljša s 105:100. Slovenski as pri Dallasu Luka Dončić je pri porazu dosegel trojni dvojček z 28 točkami, 15 skoki in 10 podajami. Peta tekma bo v Minnesoti ob 2.30 po slovenskem času v noči s četrtka na petek.