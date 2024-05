Pregled - posvetovalni referendumi 2024, 29. 5. (sreda)

LJUBLJANA - Slovenski škofje državljanke in državljane spodbujajo, da razmislijo o dolgoročnih posledicah za družbo v primeru uzakonjenja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Menijo, da gre za poskus uvedbe nove družbene ureditve, v kateri bodo vedno bolj cenjeni zdravje, mladost in produktivnost. Katoličani bodo zato glasovali proti, so zapisali.

LJUBLJANA - Člani podmladka Gibanja Svoboda so se v Ljubljani seznanili z namenom uvedbe preferenčnega glasu. V ljubljanskem Pritličju jih je nagovorila kandidatka na listi Gibanja svoboda na volitvah v evropski parlament Maša Kociper in dejala, da bi ima uvedba preferenčnega glasu največjo podporo od vseh treh referendumskih vprašanj.

LJUBLJANA - SDS je tudi v tokratni referendumski kampanji posegla po plakatih, v katerih uporablja grafične elemente Gibanja Svoboda. V slednji vidijo to kot odraz obupa SDS pred prihajajočimi volitvami in referendumi, o ukrepanju še razmišljajo. Medtem zakonitost ravnanj SDS pri širjenju personaliziranih videonagovorov preverja Informacijski pooblaščenec.

LJUBLJANA - V Društvu Srebrna nit Zdravniško zbornico Slovenije pozivajo, naj se opredeli do ravnanj nekaterih zdravnikov, ki so v javnih izjavah povezovali temo pomoči pri prostovoljnem končanju življenja z darovanjem organov in namigovali na možne zlorabe. V društvu so spomnili na navedbe Slovenija transplant, da so takšne izjave nedostojne in zavajajoče, ter izrazili prepričanje, da so zdravniki z njimi kršili kodeks zdravniške etike.

LJUBLJANA - V Akademskem društvu Pravnik nasprotujejo uzakonitvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Poudarjajo, da je človekovo življenje najvišje pravno varovana naravna danost, ustava pa niti državi niti posamezniku ne nalaga dolžnosti za poseg v nedotakljivost človekovega življenja. Pomoč pri smrti po njihovem mnenju ne more biti del varovanja človekovega dostojanstva, prav tako usmrtitev ne more biti humano dejanje niti ne odraža morebitne visoke ravni razvitosti neke družbe. Kot so zapisali, spodkopava tisto temeljno svoboščino in človekovo pravico, iz katere izhajajo vse ostale.