Pregled - evropske volitve 2024, 29. 5. (sreda)

LJUBLJANA - Kmetijstvo je eno osrednjih področij evropske politike, napovedanih ukrepov zelene politike pa kmetje po Evropi ne podpirajo. Stranke in liste, ki se potegujejo za sedeže v Evropskem parlamentu, se strinjajo, da se bo kmetijstvo moralo prilagoditi na podnebne spremembe, pri čemer pa morata biti v ospredju kakovostna hrana in podpora malim kmetijam.

LJUBLJANA - V Svobodi ob razmahu kampanje pred evropskimi volitvami opozarjajo na širjenje sovražnega govora. Vsem kandidatom za evropske poslance, vodstvom političnih strank in javnim funkcionarjem ob tem v podpis ponujajo zavezo za strpnost in (politično) kulturo. Prepričani so, da bodo med podpisniki znašli vsi, ki so del dostojanstvene politike.

LJUBLJANA - Kandidata SD za evropska poslanca Matevž Frangež in Lucija Karnelutti sta predstavila program stranke na področju razvoja gospodarstva. Frangež je poudaril pomembnost vlaganja v raziskave in razvoj, predvsem na področju inovativnih in brezogljičnih tehnologij. Kanelutti pa je poudarila tudi pomembnost vlaganja v programe raziskav, kot je Obzorje Evropa, pa tudi v programe mobilnosti in internacionalizacije, kot je Erasmus+.

LJUBLJANA - Evropski poslanec in kandidat za vnovičen mandat Milan Brglez je gostil okroglo mizo o sodelovanju med malimi narodi v EU. Ob robu dogodka je izpostavil, da bo moral Evropski parlament v prihodnjem mandatu poiskati odgovor na vprašanje, kako naj EU uveljavlja človekove pravice. Če bo to želela početi po svetu, jih bo morala začeti uveljavljati doma, je prepričan.

LJUBLJANA - V Vesni - zeleni stranki bi perečo stanovanjsko problematiko mladih v Sloveniji in drugih članicah EU reševali tako, da bi stanovanjsko politiko umestili na raven skupne kmetijske politike. V okviru tega predlagajo ustanovitev evropskega stanovanjskega sklada za mlade. Po izračunih bi lahko Slovenija dobila 1000 subvencij za stanovanja na leto.

LJUBLJANA - SDS je tudi v tokratni referendumski kampanji posegla po plakatih, v katerih uporablja grafične elemente Gibanja Svoboda. V slednji vidijo to kot odraz obupa SDS pred prihajajočimi volitvami in referendumi, o ukrepanju še razmišljajo. Medtem zakonitost ravnanj SDS pri širjenju personaliziranih videonagovorov preverja Informacijski pooblaščenec.

IVANČNA GORICA/GROSUPLJE/KAMNIK - Kandidat SDS za evropskega poslanca Milan Zver je v Kamniku obiskal stojnico SDS. Mobilna kavarna Slovenske demokratske mladine s predstavitvijo kandidatke Zale Tomašič se je ustavila v Ivančni Gorici in v Grosuplju.

LJUBLJANA/MOZIRJE - Avtobus z ekipo NSi je dopoldne obiskal Ljubljano, popoldne pa Mozirje, Luče, Ljubno ob Savinji, Nazarje, Gornji Grad in Rečico ob Savinji. Na avtobusu sta bili prisotni kandidatki Ljudmila Novak in Mojca Erjavec. V Mozirju pa se je odvil evropski dogodek, ki sta se ga udeležila Mojca Erjavec in poslanec NSi Aleksander Reberšek.

SARAJEVO - Vlada BiH v torek ni odobrila, da bi državljani Slovenije, Poljske in Romunije na evropskih volitvah 9. junija lahko glasovali na veleposlaništvih svojih držav v BiH. Svet ministrov predloga ni podprl, ker so mu nasprotovali ministri iz Republike Srbske zaradi podpore omenjenih držav resoluciji ZN o genocidu v Srebrenici. To je bil šele prvi krog glasovanja, vendar bo državljanom omenjenih držav onemogočeno glasovanje na evropskih volitvah v BiH, če ministri iz te entitete tudi v drugem krogu glasovanja ne bodo podprli predloga.