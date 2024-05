Javna radiotelevizija BiH zaradi finančnih težav ukinila 15 oddaj, zaposleni ostali brez plač

Sarajevo, 28. maja - Javna radiotelevizija Bosne in Hercegovine BHRT je v ponedeljek zaradi velikih finančnih težav ukinila 15 oddaj. Zaposleni so zaradi neizplačanih plač za danes popoldne napovedali opozorilni protest. Državna RTV je v finančnih težavah pristala, ker radioteleviziji entitet Republike Srbske in Federacije BiH ne izpolnjujeta zakonskih obveznosti.