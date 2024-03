Nekdanji premier Federacije BiH mora v zapor

Sarajevo, 20. marca - Sodišče Bosne in Hercegovine je zavrnilo vse pritožbe in ugovore nekdanjega predsednika vlade Federacije BiH Fadila Novalića na obsodbo zaradi zlorabe položaja. Nekdanjega premierja entitete so tudi obvestili, da se na prestajanje štiriletne zaporne kazni mora zglasiti do konca tedna, so danes potrdili na sedežu sodišča BiH v Sarajevu.