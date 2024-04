Republika Srbska zaradi sankcij omogočila izplačilo plač v gotovini

Banjaluka, 19. aprila - Parlament entitete Republike Srbske je ponoči sprejel spremembe zakona o delu, s katerimi je omogočil izplačilo plač v gotovini. To so storili, ker so banke v BiH začele zapirati račune fizičnim in pravnim osebam, ki so na seznamu sankcioniranih oseb ZDA. Med njimi je celoten politični vrh entitete, tudi predsednik Milorad Dodik.