Politiki iz Republike Srbske zaradi sankcij ZDA ostajajo brez bančnih računov

Banjaluka, 3. aprila - Banke v Bosni in Hercegovini so na priporočilo ameriške administracije začele zapirati račune fizičnim in pravnim osebam, ki so na seznamu sankcioniranih oseb ZDA. Brez bančnih računov so ostali nekateri vidni politični predstavniki Srbov, ki zdaj ne morejo do svojih plač, pa tudi nekatera podjetja v BiH, poročajo tamkajšnji mediji.