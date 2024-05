Zagovornik načela enakosti s Hanom o ugotovljeni diskriminaciji pri ponujanju blaga, storitev in nepremičnin

Ljubljana, 27. maja - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na delovnem srečanju z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom govoril o primerih ugotovljene diskriminacije pri ponujanju blaga, storitev in stanovanj. Lani je nudil svetovanje 600 osebam, ki so menile, da so na tem področju diskriminirane, so navedli pri Zagovorniku.