Zagovornik načela enakosti izpostavlja disktriminatorno obravnavo ljudi z invalidnostmi

Ljubljana, 26. aprila - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik v letnem poročilu o delu v letu 2023, ki ga je predal DZ, ugotavlja, da so diskriminatorne obravnave vsak dan in skoraj povsod deležni predvsem ljudje z invalidnostmi. Ugotavlja tudi druge oblike diskriminacije in poudarja, da je zmanjševanje diskriminacije sestavni del zagotavljanja varstva človekovih pravic.