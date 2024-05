Zagovornik načela enakosti predlaga dodatne utemeljitve rešitev v predlogu zakona o pravici do pozabe

Ljubljana, 6. maja - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik priporoča, naj ministrstvo za zdravje pri pripravi zakona o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov konkretneje utemelji nekatere rešitve z vidika varstva pred diskriminacijo. Opozarja, da bi lahko zakon kljub dobrim namenom povzročil diskriminatorno obravnavo.