Rusija poroča o novih zasedbah ukrajinskih vasi in žrtvah napada z droni

Moskva, 27. maja - Rusija je danes sporočila, da so njene sile zavzele še dve vasi v vzhodni Ukrajini, s čimer nadaljujejo prodor na dveh delih fronte, kjer je ukrajinska vojska pod velikim pritiskom. Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi so zavzeli vas Netailove v Donecku in Ivanovka v harkovski regiji. Poročajo tudi o žrtvah ukrajinskega napada z droni.