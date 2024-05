Pregled - svet, 25. 5. (sobota)

GAZA - Izrael je po tem, ko je Meddržavno sodišče (ICJ) v petek odločilo, da mora nemudoma zaustaviti vojaško ofenzivo v Rafi, nadaljeval napade na ta predel Gaze. Izraelske oblasti odločitev zavračajo, zunanje ministrstvo pa je zatrdilo, da ne bodo izvajali operacij v stanovanjskih predelih Rafe, kjer bi bilo lahko ogroženo palestinsko civilno prebivalstvo.

HARKOV/KIJEV - V ukrajinskem Harkovu je bila tarča ruskega bombnega napada trgovina z gradbenim materialom, v kateri bi bilo po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega takrat lahko več kot 200 ljudi. Oblasti so potrdile dve smrtni žrtvi, še več kot 20 ljudi je ranjenih. Rusija je medtem poročala o zavzetju še ene vasi v regiji Doneck.

MINSK - Ruski predsednik Vladimir Putin je med petkovim obiskom v Belorusiji znova izrazil pripravljenost na mirovna pogajanja, a tudi tokrat naj vrnitve zasedenih ozemlje Ukrajine ne bi bilo na mizi. Kot je namreč dejal, bi se k pogovorom vrnili na podlagi trenutnega stanja na terenu.

RIM - Italija bo obnovila financiranje Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), je ob srečanju s palestinskim premierjem Mohamedom Mustafo napovedal italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Palestinskemu prebivalstvu bodo namenili 35 milijonov evrov, pet milijonov za UNRWA, preostalih 30 milijonov pa lastni pobudi Food for Gaza.

STRESA - Finančni ministri skupine G7 so ob zaključku dvodnevnega srečanja na severu Italije poročali o napredku v razpravi o uporabi prihodkov od ruskega premoženja za pomoč Ukrajini, a dogovora še niso dosegli. Upajo, da jim bo konkreten predlog uspelo sestaviti do vrha skupine, ki bo prihodnji mesec v italijanski Apuliji.

BERLIN - V Nemčiji je v petek val zgražanja povzročil posnetek, ki je zaokrožil po spletu in na katerem skupina mladih v lokalu na nemškem otoku Sylt vzklika nacistične slogane. Nemške oblasti so sprožile preiskavo zaradi morebitne neustavnosti v zvezi z uporabo nacističnih simbolov, dogodek je obsodil tudi kancler Olaf Scholz.

PEKING/TAIPEI - Kitajska je v petek zvečer naznanila konec obsežnih dvodnevnih vojaških vaj okrog Tajvana, ki jih je označila za preizkus zmožnosti prevzema otoka. Vsega skupaj je v njih po navedbah Tajvana sodelovalo 111 letal in več deset plovil. Tajvan je vaje obsodil kot očitno provokacijo svetovnega reda.

BERLIN - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki se kot vodilna kandidatka Evropske ljudske stranke na evropskih volitvah poteguje za nov mandat, je vztrajala pri možnosti sodelovanja s skrajno desnimi strankami po volitvah. Kot je dejala, je zanjo merilo za sodelovanje, da so poslanci za Evropo in Ukrajino ter za pravno državo.

HOUSTON - Družine otrok, ki jih je maja 2022 na šoli v Uvaldeju v Teksasu ubil napadalec, so v petek vložile tožbo proti orožarskemu podjetju Daniel Defense, Meti kot matičnenmu podjetju Instagrama in podjetju z videoigrami Activision zaradi promocije puške AR-15, s katero je najstnik ubil 19 otrok in dve učiteljici. Očitajo jim povzročitev smrti iz malomarnosti.

VINA DEL MAR - V Čilu so v petek zaradi suma, da je februarja v okolici mesta Vina del Mar zanetil požar, v katerem je umrlo 137 ljudi, aretirali gasilca. Drugi najbolj smrtonosen požar v tem stoletju na svetu naj bi 22-letnik zanetil s posebnimi napravami, motiv za dejanje pa še ni znan. Policija je aretirala še enega osumljenca, gozdarja, ki naj bi gasilcu pomagal.

PORT MORESBY - Pod plazom na Papui Novi Gvineji bi lahko bilo pokopanih 300 ljudi, so posvarile lokalne oblasti. Na območje plazu, ki se je v petek zjutraj sprožil v provinci Enga, približno 600 kilometrov od prestolnice Port Moresby, so že prispele reševalne enote. Do sedaj so našli trupla štirih žrtev.

WASHINGTON - Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je v petek v pogovoru z ameriškim kolegom Joejem Bidenom privolil, da se pomoč ZN v Gazo preusmeri skozi prehod Kerem Šalom. Prehod je trenutno praktično zaprt zaradi izraelske ofenzive proti gibanju Hamas, agencije ZN pa opozarjajo na vse večjo nevarnost lakote na palestinskem ozemlju.

PARIZ - Francosko sodišče je v petek na prvem sojenju visokim predstavnikom sirskih oblasti trojico varnostnih častnikov zaradi sodelovanja pri zločinih proti človečnosti in vojnih zločinih obsodilo na dosmrtni zapor. V veljavi ostaja tudi mednarodna tiralica za trojico, ki so jim sodili v odsotnosti.

ŽENEVA - Dolgotrajna pogajanja pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o novem sporazumu glede preprečevanja pandemij so se v petek zvečer zaključila brez končnega dogovora. Sporazum naj bi države članice WHO po napovedih potrjevale na bližajočem se zasedanju generalne skupščine WHO, vendar je to po zadnjem razvoju dogodkov malo verjetno.

BATON ROUGE - Kongres ameriške zvezne države Louisiane, ki ga nadzirajo republikanci, je v petek potrdil zakon, ki tabletko za splav uvršča ob bok nekaterim nevarnim drogam in prepoveduje njeno posedovanje brez zdravniškega recepta. Republikanski guverner Jeff Landry je predlog zakona že podpisal.

RAJKOT - V požaru, ki je danes v Indiji izbruhnil v dvorani z igralnimi avtomati, je po navedbah oblasti umrlo najmanj 16 ljudi, med njimi večina otrok. Še devet so jih prepeljali v bolnišnico. Reševanje se sicer nadaljuje in število žrtev bi lahko še naraslo.

WASHINGTON - V 53. letu starosti je v petek za rakom umrl avtor dokumentarnega filma Super veliki jaz Morgan Spurlock, ki svari pred pretiranim uživanjem hitre prehrane. Film, v katerem avtor dokumentira, kako se je v 30 dneh uživanja obrokov restavracije McDonalds zredil za 15 kilogramov in se spopadal z duševnimi motnjami, je leta 2005 dobil nominacijo za oskarja.

ZAGREB - Blizu Zagreba je strmoglavilo manjše športno letalo, na krovu katerega je bilo pet ljudi. En človek je umrl, preostali štirje pa so utrpeli poškodbe. Šlo je za letalo tipa cessna 182 z madžarsko registrsko oznako.