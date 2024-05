Pregled - šport, 25. 5. (sobota)

Ljubljana, 25. maja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 25. maja.

VICENZA - Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo v nedeljo v Rimu postal drugi Slovenec z zmago na dirki po Italiji. Svojo prevlado na letošnji 107. izdaji rožnate pentlje je v Bassanu del Grappi potrdil z novo prepričljivo etapno zmago, že šesto v zadnjih treh tednih, in pred nastopom na Touru postal nesporni vladar Gira.

VELENJE - Rokometaši velenjskega Gorenja so v zadnjem, 26. krogu lige NLB premagali Jeruzalem Ormož z 31:26 (20:10) in se veselili naslova državnega prvaka. Prvo mesto so zasedli s točko naskoka pred Trimom Trebnje.

ANTALYA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v ligi narodov nadaljuje zmagovito serijo. Po Nizozemski in Franciji je na turnirju v Antalyi premagala še Kanado, a pri tem ni imela lahkega dela. Izid tekme je bil 3:2 (-22, 18, 18, -21, 10), z zmago pa se je še bolj približala olimpijskemu nastopu v Parizu.

GELSENKIRCHEN - Tim Toplak je v borbah do 69 kg na članskem evropskem prvenstvu v Gelsenkirchnu v Nemčiji osvojil zlato medaljo in postal evropski prvak v ju-jitsuju.

MINNEAPOLIS - Košarkarji Dallas Mavericks so v drugi tekmi finala zahodne konference severnoameriške lige NBA s 109:108 premagali Minnesoto Timberwolves. Mavs so slavili še drugič v gosteh in v seriji na štiri zmage povedli z 2:0. Junak večera je bil slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je ob trojnem dvojčku Dallasu tudi zagotovil zmago tri sekunde pred koncem.

BERLIN - Nemški nogometni prvak Bayer Leverkusen je prvič v zgodovini sezono končal z dvojno domačo lovoriko. Po državnem naslovu je osvojil še pokal, potem ko je v finalu z 1:0 ugnal drugoligaša Kaiserslautern.

PRAGA - Hokejisti Švice so drugi finalisti svetovnega prvenstva elitne skupine. V polfinalu so Švicarji po kazenskih strelih premagali branilce naslova Kanadčane s 3:2 (2:0, 0:1, 0:1; 1:0). V nedeljskem finalu se bodo merili s Čehi, ki so pred tem ugnali Švede s 7:3 (2:2, 3:1, 2:0).

DUBAJ - Ekipa Al-Aina iz Združenih arabskih emiratov je zmagala v azijski nogometni ligi prvakov. V finalu je na drugi tekmi premagala japonsko ekipo Yokohama F-Marinos s 5:1. Al-Ain, ki je na prvi tekmi na Japonskem izgubil z 1:2, je naslov osvojil drugič v svoji zgodovini.

PIREJ - Rokometaši Valurja iz Reykjavika so zmagovalci evropskega pokala. Islandci so na povratni finalni tekmi v Pireju po sedemmetrovkah izgubili proti Olympiakosu z 32:35 (redni del 27:31), prvi obračun pa doma dobili s 30:26.

BILBAO - Igralke Barcelone so tretjič postale zmagovalke nogometne lige prvakinj. V finalu v Bilbau so branilke naslova z 2:0 premagale Lyon, ki je z osmimi naslovi rekorder tekmovanja.

LONDON - Nogometaši Manchester Uniteda so zmagovalci pokala FA. V finalu so v Londonu z 2:1 premagali favorizirane mestne tekmece, sicer angleške prvake, nogometaše Manchester Cityja. S tem so jim preprečili, da bi kot prva ekipa dve sezoni zapovrstjo osvojili dve najbolj cenjeni angleški lovoriki. Za United je 13. naslov v tem tekmovanju in prvi po letu 2016.